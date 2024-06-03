Adana Karpuzunun Fiyatı Düştü

Hasadın sürdüğü coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunun tarlada kilogram fiyatı 7 liraya kadar geriledi.

Türkiye karpuz üretiminin ortalama yüzde 25'inin gerçekleştirildiği Adana'da tescilli ürünün hasadı sürüyor. Kentte yaklaşık 105 bin dekar üzerine ekilen karpuzda bu yıl 700 bin ton bekleniyor.

Fiyatlar düştü

Tarlada ilk hasatta kilogram fiyatı 11-12 liradan satılan karpuz, şu anda 8 liradan tüccara satılıyor. Tescilli Adana karpuzu, iç piyasanın yanı sıra Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya da ihraç ediliyor.

"Çiftçimizin para kazanmasını bekliyoruz"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Mayıs ayının ilk haftasında karpuzun kilogram fiyatı 11-12 liradan piyasaya girdi. Ancak şuanda karpuz fiyatı 7 liraya kadar düştü. Eğer karpuz 7 liranın altına düşerse çiftçi ancak maliyetini kurtaracak. Biz çiftçimizin para kazanmasını bekliyoruz. Son 3 yıldır çiftçi karpuzdan umduğunu buldu" ifadelerini kullandı.

"Havalar ısınınca tüketim bollaşacak"

Havaların ısınmasıyla karpuz tüketiminin artacağını ve fiyatların yükseleceğini vurgulayan Doğan, "Şu anda ülkemizin 21 ilinde halen yağışlar sürüyor. Havalar ısınınca tüketim bollaşacak. Ovada da karpuz çıkınca fiyatların daha iyi olacağını bekliyoruz. Bu sene karpuz ekim alanı yüzde 25 arttı. Eğer fiyatlar böyle devam ederse gelecek sene ekim alanı daha da artacaktır" diye konuştu. - ADANA