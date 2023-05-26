Adana Karpuzu dünya sofralarını süslüyor

Türkiye'nin karpuz üretiminin yüzde 25'ini tek başına karşılayan Adana Karpuzu, dünya mutfaklarında sofraları süsleyerek ülkeye döviz girdisi sağlıyor. Avrupa ve Asya'da birçok ülkeye ihraç edilen Adana karpuzu, ton başına 300 dolar gümrük vergisi nedeniyle yurt dışından ithal edilmiyor.

Türkiye karpuz üretimin yüzde 25'ini tek başına karşılayan ve tescillenen Adana Karpuzu tadı, kokusu, rengi ve aromasıyla hem ağızları tatlandırıyor hem de dünya mutfaklarında sofraları süsleyerek ülkeye döviz girdisi sağlıyor.

Karpuz üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan ve Türkiye'nin yüzde 20-25 oranındaki ihtiyacının karşılandığı Adana'da hasat sürüyor. Şuanda kilogram fiyatı tarlada 6 liradan alıcı bulan karpuzdan ortalama dönüm başına 4-5 ton verim alınıyor. Kent genelinde 100 bin dönüm alana ekilen karpuzdan yaklaşık 650 bin ton rekolte bekleniyor.

Bir çok ülkeye ihraç ediliyor

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında coğrafi işaret tescil belgesi verilen Adana karpuzu, Avrupa ve Asya'da Almanya, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilerek hem sofraları süslüyor hem de ülkeye döviz girdisi sağlıyor.

Adana İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana karpuzu ilk etapta iç piyasaya girmekte. Adana karpuzunda da aynı muz gibi yurt dışından ithal edilmesin diye ton başına 300 dolar gümrük vergisi var. Bu da ülkemize karpuz gelmesinin önüne geçti" ifadelerini kullandı.

Adana karpuzunun bir çok ülkeye gittiğine değinen Doğan, "Önümüzdeki günlerde ovada hasat bollaşacak. Hasat tam anlamıyla bollaştığında Avrupa'ya ve birçok komşu ülkemize karpuz göndereceğiz. Geçen sene Suriye'ye dahil bir çok ülkeye Adana'dan karpuz gönderdik. Adana karpuzu tadı, kokusu ve aromasıyla diğer illerde yetişen karpuzlardan çok farklı. Gittiği her yerde değer gören bir meyve" diye konuştu. - ADANA