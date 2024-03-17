Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan Ayında Gıda Denetimlerini Artırdı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı nedeniyle gıda sektöründe, fiyat ve hijyen denetimlerini artırdı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı nedeniyle 7 gün 24 saat gıda denetimi yapmaya başladı. Ekipler, un ve unlu mamuller, pasta ve tatlılar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri işletmeleri başta olmak üzere bir çok gıda sektöründe denetim yaptı. Ekipler gittikleri yerlerde fiyat ve hijyen kontrolü yaptı. Vatandaşın daha sağlıklı ve ucuz gıda tüketmesi için denetimlerin devam edeceği bildirildi. Ekipler gerekli hijyen koşullarını yerine getirmeyen ve aşırı fiyat artışı yapan yerlere cezai işlemde uyguladı. - ADANA