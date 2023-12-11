Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Yıllık Çalışma ve Bütçe Çalıştayı Antalya'da gerçekleştiriliyor. Çalıştayda Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 2023 yılında en fazla faaliyet gösteren il ödülü verildi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 2023 yılında en fazla faaliyet gösteren il ödülü verildi

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 2023 yılında en fazla faaliyet gösteren il ödülü verildi

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Yıllık Çalışma ve Bütçe Çalıştayı Antalya'da gerçekleştiriliyor. Çalıştayda Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 2023 yılında en fazla faaliyet gösteren il ödülü verildi.

Çalıştayın açılışında konuşan Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, projenin Akdeniz Bölgesinde 4, Karadeniz Bölgesinde 4 ilde devam ettiğini ve rakımı 650 metreden yüksek yerlerde yaşayan insanların refah seviyesini yükselttiğini ifade etti.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ise Adana'da 7 ilçede projenin uygulandığını belirterek, "Bu proje kırsalda hayatlara olumlu dokunuşlar yapıyor. Bizim paydaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler çok olumlu. Bu projenin faaliyetlerini başarı ile yürüten personelimizi kutluyorum. 2024 yılında da bizden beklentisi olan insanların hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalıştayın ilk gününde Adana 8 il içinde 2023 yılında en fazla faaliyet gösteren il ödülü almaya layık görüldü. Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız Adana ekibinin başarısı adına Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'na plaket takdim etti. - ADANA