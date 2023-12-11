Üye Girişi
Haberler

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 2023 yılında en fazla faaliyet gösteren il ödülü verildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Yıllık Çalışma ve Bütçe Çalıştayı Antalya'da gerçekleştiriliyor. Çalıştayda Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 2023 yılında en fazla faaliyet gösteren il ödülü verildi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 2023 yılında en fazla faaliyet gösteren il ödülü verildi

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Yıllık Çalışma ve Bütçe Çalıştayı Antalya'da gerçekleştiriliyor. Çalıştayda Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 2023 yılında en fazla faaliyet gösteren il ödülü verildi.

Çalıştayın açılışında konuşan Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, projenin Akdeniz Bölgesinde 4, Karadeniz Bölgesinde 4 ilde devam ettiğini ve rakımı 650 metreden yüksek yerlerde yaşayan insanların refah seviyesini yükselttiğini ifade etti.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ise Adana'da 7 ilçede projenin uygulandığını belirterek, "Bu proje kırsalda hayatlara olumlu dokunuşlar yapıyor. Bizim paydaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler çok olumlu. Bu projenin faaliyetlerini başarı ile yürüten personelimizi kutluyorum. 2024 yılında da bizden beklentisi olan insanların hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalıştayın ilk gününde Adana 8 il içinde 2023 yılında en fazla faaliyet gösteren il ödülü almaya layık görüldü. Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız Adana ekibinin başarısı adına Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'na plaket takdim etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Antalya Adana Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (11 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Telefon ne zaman icat edildi? Telefon mu telgraf mı önce icat edildi? Telefon icat tarihi nedir? 11 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI NEDİR? İstanbul'un en tehlikeli semtleri, ilçeleri neresi? Naci Görür istanbul depremi için ne dedi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title