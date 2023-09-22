Adana Havalimanı'nda Elektronik Sigara Tütünü Operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Adana Havalimanı'nda bir şahsa ait valizlerde 7 bin 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, Adana Havalimanı'nda bir şahsa ait valizlerde 7 bin 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Adana Gümrük Muhafaza Ekiplerince yürütülen risk analiz çalışmaları istikametinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten Adana Havalimanı'na gelen bir yolcu yakın takibe alındı.

Yabancı uyruklu olduğu belirlenen yolcuya ait valizler kontrol amaçlı x-ray tarama sistemine sevk edilirken, valizlerde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine fiziki arama başlatıldı. Yapılan detaylı aramalarda, valizlerin elektronik sigara tütünleriyle dolu olduğu görüldü. Şahsın gümrüğe beyanda bulunmadığı ve Türkiye'ye ithalatı da yasak olan kaçak elektronik sigara tütünlerine ekiplerce el koyulurken, operasyon neticesinde toplamda 7 bin 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

El koyulan valizler dolusu elektronik sigara tütünlerinin piyasa değerinin yaklaşık olarak 1 milyon 50 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, şüpheli gözaltına alındı. - ADANA