Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana haberleri: Adana Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Adana haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana haberleri... Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,68 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,68 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg

7,057,25
MısırKg

5,485,68
AyçiçeğiKg

10,0010,50
Soya fasulyesiKg

10,1010,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg

37,9038,00

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi

Mısır Adana Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title