Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana haberleri: Adana Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Adana haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana haberler: Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğu, kilogramı en yüksek 40 liradan işlem gördü.

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğu, kilogramı en yüksek 40 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük( TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,957,15
MısırKg5,505,70
AyçiçeğiKg10,0010,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg39,9040,00

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi

Çukurova Adana Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title