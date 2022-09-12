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Adana haberleri | Adana Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Adana haberleri | Adana Ticaret Borsası

Gelen Adana haberlerine göre Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 10,50 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 10,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,007,20
MısırKg5,355,55
AyçiçeğiKg10,0010,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg45,9046,00

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi

Adana Ekonomi Haberler

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