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Adana haberleri... Adana Ticaret Borsası

Adana haberleri... Adana Ticaret Borsası

Adana haberi... Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,107,20
MısırKg5,405,60
AyçiçeğiKg11,5012,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg47,9048,00

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi

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