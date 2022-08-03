Adana haberleri... Adana Ticaret Borsası
Adana ekonomi haberine göre Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğu kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.
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Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğu kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,00
|7,20
|Mısır
|Kg
|5,40
|5,60
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|44,90
|45,00
AA / Eren Bozkurt - Ekonomi
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