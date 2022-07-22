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Adana haber... Yüreğir'in biyobozunur tesisi rol model oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Adana haber... Yüreğir'in biyobozunur tesisi rol model oldu

Edinilen Adana gelişmesine göre Yüreğir Belediyesi'nin 16 dönüm alan üzerine kurduğu biyobozunur tesisi tüm Türkiye'ye rol model oldu.

Yüreğir Belediyesi'nin 16 dönüm alan üzerine kurduğu biyobozunur tesisi tüm Türkiye'ye rol model oldu. Kurulan tesisin hem belediyelere örnek olması ve yayılması hem de kanuni altyapı çalışmalarında katkı sağlanması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bir heyet Yüreğir'e geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık ve Atık İşletme Daire Başkanı Sadiye Bilgiç Karabulut Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Araştırma Heyeti, Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanından Prof.Dr.Gülen Güllü, Akademik heyeti ve Türkiye Ajansı, Başkan Kocaispir'i makamında ziyaret ettiler. Belediyeler arasında örnek çalışma kabul edilen kompost üretim tesislerinde incelemelerde bulundular. Kompost üretimi için gereken organik atıkları pazar yerlerinden topladılar.

Çevreci projelerle Yüreğir'de sıfır atık hedeflediklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Pazarlardan toplanan organik atıklar yeni kurduğumuz biyobozunur tesislerimizde özenle ayrıştırılarak gübreye dönüştürülüyor. Dönüşümle elde edilen gübre, bölgemizdeki çiftçilerimize ücretsiz dağıtılıyor. Böylece tarımsal verimin artırılmasına katkı sağlıyor, üreticilerimizi destekliyor, israfın önüne geçiyoruz. En önemlisi ise doğamızı koruyor, geleceğe nefes oluyoruz. Topraktan aldığımızı toprağa veriyoruz" dedi.

Tesisleri gezen heyet, çalışmalar hakkında, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden bilgi aldılar. Pazar yerinde kompost üretimi için organik atıkları topladılar. Heyet, çalışmaları tamamlayıp Ankara'ya döndü. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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