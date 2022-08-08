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Adana haber... Kozan'da harnup hasadı başladı

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Adana haber... Kozan'da harnup hasadı başladı

Adana haber... Adana'nın Kozan ilçesinde kıraç arazilerde kendiliğinden yetişen ve son yıllarda artan ekonomik değeri ile yetiştiriciliği artan harnupta (keçiboynuzu) hasat başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kıraç arazilerde kendiliğinden yetişen ve son yıllarda artan ekonomik değeri ile yetiştiriciliği artan harnupta (keçiboynuzu) hasat başladı.

İlçeye bağlı Kuytucak Mahallesi'nde harnup üretimi yapan Hakan Yiğenoğlu bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Dereli mevkiindeki harnuplarını hasat eden Yiğenoğlu, "20 ağacımız var. Fiyatlar 20 TL olarak açıklandı ama 30 TL'ye kadar alıcısı çıkıyor. Harnupu çırpıyoruz sonra yerden çuvallara ellerimizle topluyoruz. Bereketli bir seneydi yüzümüz gülüyor. Geçen senelere göre ilçemizde bir çok kişi harnup üretimi yapmaya başladı. 1 ton civarında ürün topladık. Beklentimizin üzerinde oldu hasat" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kozan Adana Ekonomi Haberler

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