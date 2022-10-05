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Adana haber: Adana Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Adana haber: Adana Ticaret Borsası

Adana bölgesinden gelen habere göre Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 10,50 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 10,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg

7,207,40
MısırKg

5,475,67
AyçiçeğiKg

10,0010,50
Soya fasulyesiKg

10,1010,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg

37,9038,00

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi

Mısır Adana Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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