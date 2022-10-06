Adana ekonomi haberleri... Adana Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Adana ekonomi haberi... Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 38 liradan işlem gördü.
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 38 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,20
|7,40
|Mısır
|Kg
|5,47
|5,67
|Ayçiçeği
|Kg
|10,00
|10,50
|Soya fasulyesi
|Kg
|10,10
|10,50
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|37,90
|38,00
Kaynak: AA / Ekonomi
Çukurova Adana Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.