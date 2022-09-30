Adana haberi! Seyhan Belediyesi'nin Khk'lı İşçilerine 20 Bin TL Banka Promosyonu

Adana haberleri... Seyhan Belediyesi’nde, kadrolu işçi, memur ve sözleşmeli personelin ardından, KHK’lı çalışanların banka promosyonu ihalesi de anlaşmayla sonuçlandı. 1906 çalışanı kapsayan ihale ile çalışanların hesabına kişi başına tek seferde 20 bin TL promosyon bedeli yatırılacak.

Seyhan Belediyesi'nde, kadrolu işçi, memur ve sözleşmeli personelin ardından, KHK'lı çalışanların banka promosyonu ihalesi de anlaşmayla sonuçlandı. 1906 çalışanı kapsayan ihale ile çalışanların hesabına kişi başına tek seferde 20 bin TL promosyon bedeli yatırılacak.

Seyhan Belediyesi bünyesinde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli olmak üzere 638 personeli kapsayan banka promosyonu ihalesini İş Bankası kazanmıştı. Banka, 40 aylık süre için belediye bünyesindeki çalışanların her birine tek seferde 28 bin 100 TL ödemeyi taahhüt etmişti.

KHK'LI İŞÇİLERE 20 BİN TL PROMOSYON

Seyhan İmar A.Ş. bünyesinde çalışan KHK'lı işçilerin banka promosyonu ihalesi dün Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 7 bankanın katıldığı ihalede teklifler alındıktan sonra gerçekleştirilen açık artırmada sonucunda, 40 aylık dönemi kapsayan ihaleyi 1906 işçinin her biri için tek seferde 20 bin TL teklif ederek en yüksek promosyon bedelini taahhüt eden İş Bankası kazandı.

"EMEKÇİLERİMİZE HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Her zaman emekten ve emekçiden yana olduk. Çalışanlarımızın daha önce aldığı promosyon bedellerinin ekonomik kriz koşullarına uygun olarak güncellenmesi için çalışanlarımızın talebi doğrultusunda, sendikaların temsilcileriyle birlikte uyum içinde çalıştık. Önce kadrolu işçilerimiz, memurlarımız ve sözleşmeli personellerimizin, şimdi de Seyhan İmar AŞ bünyesinde çalışan KHK'lı işçilerimizin banka promosyonu ihaleleri gerçekleştirildi. Emekçilerimizin elde ettiği bu önemli kazanımların diğer belediyelere de örnek olacağına inanıyorum. Tüm emekçilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Güle güle harcasınlar" dedi.