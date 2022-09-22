Adana ekonomi haberi: Adana Ticaret Borsası
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Adana haberler: Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,15 liradan işlem gördü.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,15 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük( TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,95
|7,15
|Mısır
|Kg
|5,50
|5,70
|Ayçiçeği
|Kg
|10,00
|10,50
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|39,90
|40,00
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi
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