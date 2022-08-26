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Adana ekonomi haberi | Adana Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Adana ekonomi haberi | Adana Ticaret Borsası

Adana gelişmesine göre Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğu kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğu kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,007,20
MısırKg5,355,55
AyçiçeğiKg12,0012,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg47,9048,00

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Ekonomi

Çukurova Adana Ekonomi Haberler

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