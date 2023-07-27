Adana'dan çıkan Piton Döner'in Bağdat'taki 4. şubesi Ağustos ayında açılıyor

Adana'dan çıkan Piton Döner'in Irak'ın başkenti Bağdat'a açacağı 4. şubesinin Ağustos ayında hizmete gireceği bildirildi.

Adana'da sosyal medya sayesinde de binlerce kişiye ulaşan 'Piton Döner' markası şubeleşmeye ülke dışında da devam ediyor. Artan taleplere cevap vermek amacıyla Irak'ın başkenti Bağdat'a şube açacak olan işletme sahibi Mahfuz Taş, şubedeki tadilatın tamamlandığını belirtti.

Şubenin Ağustos ayı içerisinde açılacağını belirten Taş, "İnşallah Bağdat'taki şubemiz Ağustos ayında açılacak. Bütün hazırlıklar tamamlandı. Ustalarımız, elemanlarımız hep hazır. Son rötuşlar yapılıyor. Adana'dan çıkan bu lezzeti dünyaya tanıtmak için çabamız sürüyor" diye konuştu. - ADANA