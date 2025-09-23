Adana'dan 4 Firma Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Arasında

Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi arasında Adana'dan 4 firma yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde düzenlenen "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" yarışmasının sonuçları açıklandı. 2021-2023 yılları arasında ciro artışları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, listeye giren firmalar Türkiye'den altı kat daha hızlı büyürken, şirketlerin yüzde 67'sinin ihracat yaptığı belirlendi.

Bu yıl açıklanan listede Adana'dan 4 firma yer aldı. Firmalar, 38'inci, 45'inci, 51'inci, 58'inci sıralarda yer buldu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye 100 programının, ülkenin en hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarını dünyaya tanıtmak ve küresel bağlantılarını güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu başarı, yalnızca şirketlerimizin değil aynı zamanda illerimizin, bölgelerimizin ve ülkemizin geleceği adına da çok kıymetli. Adana'mız bu yıl 4 firmayla listeye girerek Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerini çıkaran iller arasında 6. sırada yer aldı. Bu tablo, kentimizin üretim gücünü, girişimcilik ruhunu ve dinamizmini bir kez daha ortaya koymuştur. Firmalarımızın başarısı bizleri gururlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer girişimcilerimize de ilham veriyor. Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasında yer alan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum." - ADANA