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Adana'daki Pamuk Üreticileri Umutlarını Kaybetti

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Adana'da pamuk hasadı devam ederken, çiftçiler hem verim hem de düşük fiyatlarla karşı karşıya. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, iplik fabrikalarının yurt dışından pamuk almasının yerli üreticiyi olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Çiftçi, pamuktan umduğunu bulamadı

Fabrikalar pamuğu yurt dışından alınca yerli pamuk para etmedi

Adana'da pamuk hasadı devam ediyor

ADANA - Adana'da pamuk hasadı devam ederken çiftçi, hem verim hem de fiyat düşüklüğü nedeniyle umduğunu bulamadı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "İplik fabrikaları pamuğu yurt dışından alıyor. Bu yüzden bizim pamuk para etmiyor" dedi.

Adana'da 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamukta hasat sürüyor. Pamuk ağaları ile film ve romanlara konu olan Adana'da pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor. Adana, ülke üretiminde 5. sırada yer alıyor.

Ekim alanı azaldı

Bu sene kentte yaklaşık 147 bin dönüm alanda ekilen pamuktan dönüm başına ortalama 350-400, genel olarak da 70 bin ton rekolte bekleniyor.

"Fiyatlar çok düşük"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, verimin normal olduğunu anlatarak, "İlk hasadı yaptığımız pamuktan dönüm başına 350-400 kilogram verim alırken şu anda 500-600 kilogram verim bekliyoruz. Hasat halen devam ediyor ancak fiyatlar çok düşük. Pamuk fiyatları serbest piyasada kilogramı 21 lirayken Çukobirlik tarafından geçen hafta 25 lira, Antbirlik ise 28 lira fiyat açıkladı" diye konuştu.

"Pamuk para etmiyor"

500 kilogram verim alındığında çiftçinin maliyetleri kurtardığını anlatan Doğan, "2018 yılında 455 bin dönüm alanda Adana'da pamuk ekmiştik ama sonra hep ekim alanı azaldı. İplik fabrikaları pamuğu yurt dışından alıyor. Bu yüzden bizim pamuk para etmiyor. Gümrük vergilerini de pamukta arttıramadığımız için pamuk ekimi her geçen gün azalıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamuk fiyatlarının en az 30 lira olması gerektiğini söyledi.

Adana'daki Pamuk Üreticileri Umutlarını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Ekonomi

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