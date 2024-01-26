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Adana'da Ziraat Mühendisi Gül Yetiştiriyor

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Adana'da Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi kapsamında hibe alan ziraat mühendisi Serpil Demir, kurduğu 500 metrekarelik serada gül yetiştiriyor. Demir, bu yıl ise serasındaki ilk toplu hasadında yaklaşık 10-12 bin dal gül rekoltesi bekliyor.

Adana'da, Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi kapsamında hibe alan ziraat mühendisi Serpil Demir, kurduğu 500 metrekarelik serada gül yetiştiriyor.

Özel sektörde ziraat mühendisi olarak çalışan 45 yaşındaki Demir, danışman olduğu ziraat odasında üreticilerle yaptığı görüşmelerde gül üretimiyle ilgili fikir edindi.

Üretim için maddi imkanı bulunmayan Demir, Sarıçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla Uzman Eller Projesi'ne başvurdu.

Aldığı hibeyle ilçeye bağlı Ayvalı Mahallesi'nde 500 metrekare arazi kiralayıp 2 bin kökle gül serası kuran Demir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası istediği ölçüde üretim ve satış yapamadı. Demir, bu yıl ise serasındaki ilk toplu hasadında yaklaşık 10-12 bin dal gül rekoltesi bekliyor.

Dikim alanını artırmak istiyor

Demir, AA muhabirine, Bakanlık desteğiyle sera kurduğunu, ziraat mühendisi olarak tarımsal faaliyette bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Seraya diktiği gül fidelerine özenle baktığını belirten Demir, "2 bin kökten kuruyan, kendisini gösteremeyen gül sayısı çok azdı, 50'sinin yerine tekrar dikim yaptım." dedi.

Serasında ilk toplu hasadı bu yıl yapacağını, her kökten ortalama 5-6 dal çiçek almayı beklediğini ifade eden Demir, dikim alanını 3,5 dönüme çıkarmayı planladığını dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da projenin ilk uygulama yılı olan 2022'de kişi başı en üst limit olarak 100 bin lira, 2023'te ise yüzde 150 artışla 250 bin lira destek verildiğini söyledi.

Adana'da projede ilk yıl 10 kişiye, geçen yıl da 22 olmak üzere 2 yılda 32 üniversite mezununa üretime başlamaları için destek verildiğine dikkati çeken Kökçüoğlu, sahada oldukça olumlu karşılanan, mezun üniversitelilerin istihdamına katkı sağlayan bu projeyi desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Sarıçam Adana Üretim Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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