Adana'da yer fıstığı hasadı başladı, verim düşüşü ve düşük fiyatlar üreticileri endişelendiriyor

Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60'ının karşılandığı Adana'da hasat başladı. Sıcak hava nedeniyle verimi düşen fıstığın kilogramı da geçen yıla göre yüzde 40 düşüşle 30 ile 31 lira arasında satılıyor.

Türkiye genelinde 500 bin dekarda üretilen yer fıstığının 185 bin dekarı Adana'da yetiştiriliyor. Dönüme ortalama 400 kilogram verim alınan fıstıkta Adana, ülke ihtiyacının yüzde 60'ını tek başına karşılıyor. Önce Karataş ilçesinde kuma ekili alanda fıstık hasada başlarken, daha sonra ovaya doğru hasat sürüyor.

Ancak sıcak nedeniyle verimi düşen ve kilogram fiyatı geçen yıla göre yüzde 50 düşüşle 30 ile 31 lira arasında satılan yer fıstığı için üreticiler destek istedi.

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu yıl yer fıstığında sıcak hava nedeniyle 3'te 1 verim kaybı var. Geçen sene 550-600 kilogram verim alınırken bu sene 400 kilogram verim alınacak. Sıcak havalar nedeniyle fıstıklar yeteri kadar büyümedi. Geçen sene 65 liradan hasadı başlayan fıstık en son 50 liraydı. Bu sene ise fiyatlar 30-31 lira" diye konuştu.

"Hem verim düşük, hem de fiyatlar düşük"

Adana'da ekim alanının bu sene arttığına dikkat çeken Başkan Doğan, "Fiyatlar geçen sene yüksekken bu sene fiyatlar aşağı gitti. Geçen sene Adana'da fıstık eken çiftçi hem fiyatta hem de rekolteden kazandı. Geçen sene 124 bin dönüm alanda fıstık ekimi varken bu sene 185 bin dönüm alanda fıstık ekimi var. Fıstık ekimi artmasına rağmen hem verim, düşük hem de fiyatlar düşük" dedi.

Öte yandan, Yüreğir Ziraat Odası Mehmet Akın Doğan, yer fıstığının tarladan kilogram fiyatının 30-31 lira olmasına rağmen marketlerde 200 liraya satılmasına tepki gösterdi. - ADANA