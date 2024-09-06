Üye Girişi
Haberler

Adana'da yer fıstığı hasadı başladı, verim düşüşü ve düşük fiyatlar üreticileri endişelendiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Adana'da hasat başladı. Ancak sıcak hava nedeniyle verimi düşen fıstığın kilogram fiyatı da geçen yıla göre yüzde 40 düşüşle 30 ile 31 lira arasında satılıyor. Üreticiler, destek talebinde bulunuyor.

Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60'ının karşılandığı Adana'da hasat başladı. Sıcak hava nedeniyle verimi düşen fıstığın kilogramı da geçen yıla göre yüzde 40 düşüşle 30 ile 31 lira arasında satılıyor.

Türkiye genelinde 500 bin dekarda üretilen yer fıstığının 185 bin dekarı Adana'da yetiştiriliyor. Dönüme ortalama 400 kilogram verim alınan fıstıkta Adana, ülke ihtiyacının yüzde 60'ını tek başına karşılıyor. Önce Karataş ilçesinde kuma ekili alanda fıstık hasada başlarken, daha sonra ovaya doğru hasat sürüyor.

Ancak sıcak nedeniyle verimi düşen ve kilogram fiyatı geçen yıla göre yüzde 50 düşüşle 30 ile 31 lira arasında satılan yer fıstığı için üreticiler destek istedi.

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu yıl yer fıstığında sıcak hava nedeniyle 3'te 1 verim kaybı var. Geçen sene 550-600 kilogram verim alınırken bu sene 400 kilogram verim alınacak. Sıcak havalar nedeniyle fıstıklar yeteri kadar büyümedi. Geçen sene 65 liradan hasadı başlayan fıstık en son 50 liraydı. Bu sene ise fiyatlar 30-31 lira" diye konuştu.

"Hem verim düşük, hem de fiyatlar düşük"

Adana'da ekim alanının bu sene arttığına dikkat çeken Başkan Doğan, "Fiyatlar geçen sene yüksekken bu sene fiyatlar aşağı gitti. Geçen sene Adana'da fıstık eken çiftçi hem fiyatta hem de rekolteden kazandı. Geçen sene 124 bin dönüm alanda fıstık ekimi varken bu sene 185 bin dönüm alanda fıstık ekimi var. Fıstık ekimi artmasına rağmen hem verim, düşük hem de fiyatlar düşük" dedi.

Öte yandan, Yüreğir Ziraat Odası Mehmet Akın Doğan, yer fıstığının tarladan kilogram fiyatının 30-31 lira olmasına rağmen marketlerde 200 liraya satılmasına tepki gösterdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Ekonomi Güncel Tarım adana

Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

Eski Dilan geri döndü: Enerciii

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek

Pompaya yansıyan indirim araç sahiplerini keyiflendirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu? İstanbul'da metrobüs yangını! Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne? Arnavutköy'de patlayıcı! Arnavutköy'de ne oldu? Arnavutköy sahilinde ne bulundu?
title