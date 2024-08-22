Üye Girişi
Haberler

Adana'da Yer Fıstığı Hasadı Başladı, Rekolte Artışı Bekleniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da hasadına başlanan ve geçen yıla göre ekim alanının yüzde 30 artış gösterdiği yer fıstığında, yüzde 30 oranında da rekolte artışı bekleniyor. Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan Adana'da ova kesimlerde birinci ürün olarak ekimi yapılan yer fıstığında ilk hasat Karataş ilçesinde gerçekleştirildi.

Adana'da hasadına başlanan ve geçen yıla göre ekim alanının yüzde 30 artış gösterdiği Yer fıstığında, yüzde 30 oranında da rekolte artışı bekleniyor.

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan Adana'da ova kesimlerde birinci ürün olarak ekimi yapılan yer fıstığında ilk hasat Karataş ilçesinde gerçekleştirildi. İlçenin Tuzla bölgesinde bir yandan tarladaki yer fıstığının sökümünü yapan üreticiler, bir yandan da üç ile beş gün arasında tarlada kurumaya bıraktıkları fıstığın patozlama işlemine başladı.

Türkiye'de bitkisel yağ kaynağı olarak üretilen yağlı tohumlu bitkiler arasında üretim miktarı açısından dördüncü sırada yer alan yer fıstığında, geçen yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 185 bin ton olan üretimin 89 bin tonunu Adana üretmişti. Adana bu miktar ile Türkiye yerfıstığı üretimin yarısını tek başına karşılarken üretimde de birinci sırada bulunuyor.

"Geçmiş yıllarda yerfıstığı fiyatının iyi olmasından kaynaklı bu yıl üretim biraz daha arttı"

Karataş ilçesi Tuzla ve Tabaklar Mahallelerinde üreticilerle bir araya gelen ve yer fıstığı hasadını yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yer fıstığında Türkiye üretiminin yarısının Adana'dan karşılandığını ve ilin fıstık üretiminde birinci sırada yer aldığını ifade etti.

Yerfıstığının Adana için önemli bir üretim kalemi olduğunu vurgulayan Kökçüoğlu, "Şu açıdan önemli; Yerfıstığının Türkiye genelindeki üretiminin yüzde 50'si ilimizde yetiştiriliyor. Yer fıstığı sadece yağ üretiminde, insan beslenmesinde değil, aynı zamanda hayvan beslenmesinde de kullanılıyor. Geçmiş yıllarda yerfıstığı fiyatının iyi olmasından kaynaklı bu yıl üretim biraz daha arttı. Geçen yıla göre hem üretimde hem rekoltede yüzde 30 artış bekliyoruz. Hasadımız tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Yer fıstığının yağının çıkarılmasının sanayide önem arz ettiğini de vurgulayan Kökçüoğlu, çerezlik olarak değerlendirilemeyen yer fıstığının sanayide yağ hammaddesi olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi. Adana genelinde karpuz hasadı sonrasında ikinci ürün olarak ekimi yapılan yer fıstıklarının hasadının ise ekim ayı başında yapılması bekleniyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Karataş Türkiye adana Tarım Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 20 Ağustos Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? FIFA 25 ne zaman çıkacak? FIFA 25 kaç TL? FIFA 2025 oyun çıkış tarihi ve fiyatı! Ah Leyla Vah Kerem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ah Leyla Vah Kerem filmi ne zaman, nerede çekildi? 2024 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? Üniversite ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır? Cafer'in Çilesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cafer'in Çilesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Yüce Thor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yüce Thor filmi ne zaman, nerede çekildi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Avrupa Karşılaşmaları) TABİİ Avrupa maçları şifreli mi? CUMA HUTBESİ 23 Ağustos 2024 Bu hafta Cuma hutbesinin konusu nedir? Cuma Hutbesi PDF tam metin! 23 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 23 Ağustos günlük burç yorumu... ÖGG sınavı ne zaman? 110. Dönem ÖGG sınavı kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano maçı hangi kanalda? Beşiktaş- Lugano maçı canlı izleme linki! AHLAT NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI? Kabine Toplantısı'nın yapılacağı Ahlat nerenin ilçesi? Muğla orman yangını son durum! Muğla Yatağan orman yangını söndürüldü mü? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? Rafa Silva ve Immobile kadroda var mı? İBB BURS BAŞVURUSU: İBB burs başvurusu nedir? İBB burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İBB bursuna kimler başvuramaz? LUGANO- BEŞİKTAŞ MAÇI YAYIN BİLGİLERİ: Lugano- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off maçı şifresiz izlenir mi? HD, şifresiz, izleme linki var mı? DOMATES SOSU TARİFİ | Domates sosu nasıl yapılır? Kışlık domates sosu ne kadar kaynatmalı, kaç yıl dayanır?
title