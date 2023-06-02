Adana'da yavru balık üretim sezonu başladı

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yavru balık üretim sezonu, anaç balıklardan sağım yapılmasıyla başladı.

Müdürlüğün açıklamasına göre, istasyonun kuluçkahane kısmındaki mini havuzlara bir gün önce alınan ve sağım için hazırlanan anaç balıklardan yumurta sağımı yapıldı.

Sağıma katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, yeni sezonda, geçen yılın üzerinde yavru balık üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tesiste ilk yıl 8 milyon yavru sazan balığı ürettiklerini aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 15 milyonun üzerinde bir üretimimiz oldu. Bu yıl da 20 milyona yakın bir üretim yapmayı planlıyoruz. Ürettiğimiz yavru balıkları belli bir boya geldiğinde çevre illere göndererek oradaki göl ve göletlerin balıklanmasını sağlıyoruz. Bizim ilimizdeki göl ve göletlerin tamamını da burada ürettiğimiz balıklarla balıklandırma yapıyoruz. Böylece hem balık popülasyonunun devamlılığını sağlıyoruz hem de geçimini balıkçılıkla yapan ailelere katkı sunmuş oluyoruz. Bakanlığımızın belirlediği program dahilinde bize bağlı illere üretilecek yavru balıkların sevkiyatını yapıp göl ve göletlere yeni sezonda bırakılmasını sağlayacağız."??????????????