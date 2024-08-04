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Adana'da Vatandaşlar Kırmızı Biberleri Salça Yapmak İçin Mesaiye Başladı

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Adana'da vatandaşlar, Kozan ilçesindeki biber satıcılarına akın ederek kırmızı biberleri salça yapmak için alışveriş yapıyor. Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşlar ev ekonomisine katkı sunmayı tercih ediyor.

Adana'da vatandaşlar, kırmızı biberleri salça yapmak için mesaiye başladı.

Hazır salçalara güvenmeyip ev ekonomisine katkı sunmak isteyen vatandaşlar, Kozan ilçesindeki biber satıcılarına akın etti. Satıcılardan çuvallarla salçalık biber satın alan vatandaşların kimi türlü zahmetlerle biberleri eliyle temizlerken kimiyse biber çekim merkezlerinde elini değdirmeden temizleyip çektiriyor.

Fiyatlar düştü

Geçen sene kilogram fiyatı 24 liradan satılan salçalık biberin bu sene kilogram fiyatı ise 17-18 liradan satılıyor. Öte yandan, salçalık biberlerin otomobillere yüklenmeleri ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Salçalık biber almaya gelen vatandaşlardan Süleyman Şenoğul, "Bu bölgede insanlar kendi salçalarını yaparlar. Hazır salçalara pek güven olmaz. Bu sene mesai erken başladı. Geçen seneye göre fiyatlar gayet düşük. Bizler için iyi oldu" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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