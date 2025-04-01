Adana'da Üreticilere Ayçiçeği Tohumu Dağıtımı Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, Adana'daki üreticilere 60 bin dekar alana ekim yapabilecekleri ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldı.

Boş veya nadasa bırakılan ya da atıl durumdaki arazileri tarımsal üretime kazandırmak amacıyla başlatılan TAKE Projesi kapsamında, Adanalı üreticilere 2025 yılı içinde ayçiçeği, soya, nohut ve fasulye tohumu verilmesi kararlaştırıldı. Tarım topraklarının hem dünyada hem de ülkemizde etkin ve verimli kullanılmasından hareketle yola çıkan Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü soya ve ayçiçeği tohumlarını yüzde 50 hibe ile nohut ve kuru fasulye tohumlarını da yüzde 75 hibe ile üreticilerle buluşturacak.

Ekim sezonu öncesinde temin edilen Ayçiçeği tohumlarının ilçelerde dağıtımı tamamlandı. 3500 (35 ton) torba ayçiçeği tohumu, yüzde 50 hibeli olarak 2178 üreticiye verildi. Dağıtımı yapılan ayçiçeği tohumları ile 60 bin dekar alanın ekilebileceği belirtildi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında önümüzdeki günlerde Ceyhan, İmamoğlu, Karataş, Kozan, Sarıçam, Seyhan, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde soya tohumu, Pozantı, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Yüreğir, Kozan ve Ceyhan ilçelerinde nohut tohumu dağıtımı yapılacak.

Proje kapsamında geçen yıl 530 ton soya, ayçiçeği, kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtımı yapılmıştı. - ADANA