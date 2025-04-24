Türkiye'nin en erkenci patatesinin yetiştiği Adana'da hasat başladı. Şubat ayında yaşanan zirai don sonrası olumsuz etkiler çabuk atlatılırken, ilk hasat 25 günlük gecikmeyle yapıldı, 20 TL'den alıcı buldu.

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da turfanda patates hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen işçiler, traktör arkasına takılan söküm makinesi ile toprak altından çıkartılan patatesleri iriliğine göre çuvallara doldurarak ayrıştırma yaptı. Kamyonlara yüklenen patatesler sofralarda yerini almak üzere yurt genelinde bir çok ile gönderildi. Turfanda patatesin tarlada 20 TL'den alıcı bulduğu öğrenildi.

Hasat 25 gün gecikti

Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesinde patates hasadını yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, bu yıl Şubat ayında yaşanan zirai don sebebiyle hasadın 25 gün geciktiğini belirtti. Kökçüoğlu "Don olayı sonrası çiftçilerimiz gerekli bakımı yaptıkları için bunun sonucunu bugün tarlalarımızda görmek bizler için ayrı bir mutluluk. Don afetinde patateste yüzde 20 bir hasar tespitimiz vardı fakat bunu bugün tarlada yüzde 10-15 seviyesinde görmek bizi açıkçası mutlu etti. İlimizde Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında patates üretimi yapıyoruz. Bu yıl 70 bin dekar alanda patates üretmeyi hedeflemiştik. Yaptığımız saha çalışmasında da bu kadar bir alanda patates üretildiğini görüyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan patatesi turfanda olarak Adana'dan, daha sonra da diğer illerimizden yaparak sorunsuz bir şekilde yeterince üreteceğimize inanıyorum" dedi.

Adana'da sadece sofralık ve sanayiye yönelik değil Tufanbeyli ilçesinde tohumluk patates üretimi yapıldığını da kaydeden Kökçüoğlu, "Çiftçilerimiz üretiyor. Ülke ekonomisine katkı vermeye devam ediyor. Emeklerine sağlık, bereketli bir hasat sezonu olsun" şeklinde konuştu.

Patates üretimi yapan üretici Muzaffer Turgut ise zirai don sebebiyle hasadın biraz geciktiğini ancak verimin de iyi olduğunu söyledi. 2024 yılında 78 bin dekar alana patates ekimi yapılan Adana'da 318 bin ton üretim gerçekleşmişti. Bu yıl geç başlayan patates hasadının Mayıs ayı ortalarına kadar devam etmesi beklendiği kaydedildi. - ADANA