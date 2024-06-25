Adana'da Turfanda Domates Hasadı Başladı

Adana'da turfanda domateste bu yıl 100 bin ton rekolte bekleniyor. Fiyatı tarlada 5-6 liradan alıcı bulan domates, metropol şehirlerin market ve pazarlarda 3-4 katı fiyatına satılıyor.

Kentte yaklaşık 25 bin dönüm alanda ekimi yapılan tarla domatesinde hasat devam ediyor. Turfanda domatesin tarlada kilogramı ortalama 5-6 liradan alıcı bulurken, hasadı yapılan ürünler Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor.

Domatesler yandı

Bu sene Haziran ayının ilk günlerinde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle domatesin yarısı tarlada yanarken bu yıl 100 bin ton rekolte bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol şehirlerin market ve pazarlarında ise domates fiyatı 25 liraya kadar dayanıyor.

"Umduğumuz bulunmadı"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, sıcak hava nedeniyle domatesten bu sene çiftçilerin umduğunu bulamadığını belirterek, "Bu yıl havaların çok sıcak olmasından dolayı domates hasadı erken başladı. 2 ve 7 Haziran arasındaki 45 derecelik sıcak, domatesin en az yüzde 60 yakını yandı. Diğer illerdeki domateslerde aynı anda çıkınca şuan tarlada fiyatı 6 liranın altında satılıyor. Çiftçilerimiz domatesten para kazanamıyor" ifadelerini kullandı.

"Domatesin yarısı zarar"

Adana'nın afet bölgesi kapsamına alınmasını gerektiğini belirten Başkan Doğan, "Biz, bu sene domates ve diğer ürünlerde de yanık olduğu için Adana bölgesinin afet kapsamına alınmasını istedik. Bu yıl Adana'da 25 bin dönüm alanda domates ekimi var. Domates hasadı her yıl Mayıs ayında hasadı başlardı ve Temmuz'un ilk haftasına kadar devam ederdi. Domateslerin çoğu yandığı için fiyatların yükselmesini bekliyorduk ama şuan fiyatlar 5-6 liradan gidiyor. 1 dönüm için 25 bine kadar masraf var. Çiftçimiz bu masrafın ancak yarısını kazanabildi. Diğer yarısı tamamen zarar. Domates yandığı için bu sene hasat erken bitecek" dedi. - ADANA