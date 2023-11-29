Adana'da Trabzon Hurması Üretimi Artıyor

Adana'da Trabzon hurmasının üretimi, kurutma işleminin verdiği katma değerle yıldan yıla artış gösteriyor. Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Trabzon hurması üretimi Adana'da hızla artıyor ve Türkiye genelinde ilk sırada yer alıyor. Kurutma işlemiyle ürünün değeri artarken, çiftçiler daha fazla gelir elde ediyor.

Adana'da Trabzon hurmasının üretimi, kurutma işleminin verdiği katma değerle yıldan yıla artış gösteriyor.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilerde göre, ana vatanı Çin, Japonya olan ve Türkiye'de 1920'li yıllarda Fransızlar tarafından getirilip Hatay bölgesinde "Fransız inciri", "Frenk elması" ismiyle üretilmeye başlanan Trabzon hurması, günümüzde çok sayıda ilde yetiştiriliyor.

Adana'da 2021'de yaklaşık 11 bin dekarda 19 bin 452 ton, geçen yıl 14 bin 401 dekar alanda 29 bin 67 ton üretim yapılırken, bu yıl üretimin 17 bin 828 dekar alanda 37 bin ton olması bekleniyor.

???????Geçen yıl ülke genelinde üretilen toplam 97 bin 560 ton Trabzon hurmasının yaklaşık yüzde 30'unun elde edildiği Adana, bu rakamla Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı.

Verimli topraklara sahip Adana'da, Trabzon hurmasının üretimi, kurutma işleminin verdiği katma değerin etkisiyse yıldan yıla artış gösteriyor.

Yaşken 10-13 liradan satılan ürün, kurutulmuş olarak 120-150 liraya raflardaki yerini alıyor.

"Ev tipi kurutma demonstrasyonları kurduk"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AA muhabirine, Trabzon hurmasına yetiştiricilerin daha fazla rağbet göstermeye başladığını söyledi.

Çukurova'da bu meyvenin üretim alanlarının her geçen yıl arttığını belirten Kökçüoğlu, şöyle devam etti:

"Trabzon hurması, çiftçilerimizin kurutarak daha fazla para kazanabilecekleri, ekonomik olarak üretebilecekleri bir ürün haline geldi. Bizler de çiftçilerin bu ürüne katma değer kazandırmasına destek vermek amacıyla bakanlığımız tarafından Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında ev tipi kurutma demonstrasyonları kurduk. Bu sene için yaklaşık 800 bin liralık bir bütçeyle 5 çiftçimize demonstrasyon kuruldu. Önümüzdeki yıl da yine aynı projemizi tekrarlayarak çiftçilerimizin ürettikleri ürünü kurutaraktan daha fazla gelir elde etmelerine destek olmuş olacağız."

"15 yıl önce üretim, şimdikinin yarısı kadardı"

Trabzon hurması üretilen ve ev tipi kurutma demonstrasyon kurulan Kozan ilçesine bağlı Karabucak Mahallesi Muhtarı Mustafa Demir de mahallede uzun zamandır Trabzon hurması üretimi yapıldığını söyledi.

Geçmişe göre hurma üretimin arttığını anlatan Demir, "Köylümüz o zamanlar hurmayı güzel bir fiyattan satamıyordu ama kurutma olunca satıyoruz. 15 yıl önce üretim, şimdikinin yarısı kadardı. Trabzon hurmasından ekonomik olarak çok güzel fayda gördük." dedi.

"Ürünün elimizde kalma ihtimali hiç kalmadı"

Mahallede ev tipi kurutma demonstrasyonu kurulan üretici Hacı Ali Kandemir, bu yıl yaş Trabzon hurmasının kilogram fiyatının kalitesine göre 10-13 lira, kurutulmuş halinin ise 120-150 liradan seyrettiğini belirtti.

Kurutmayla ürünlerini daha yüksek fiyata sattıklarını aktaran Kandemir, şöyle konuştu:

"Daha önce tüccar geliyordu. Tabiri caizse ürünümüzü yalvararak satıyorduk. Ama şu an kurutmaya başladık. Ürünün alımında rekabet var. Tüccar almazsa kurutmacı zaten alıyor. Ürünün elimizde kalma ihtimali hiç kalmadı. Ürünümüzü artık yalvara yalvara satmıyoruz. Böyle olunca da artık köyümüz ve çevre köylerde şu an neredeyse bir tane boş toprak kalmadı. Herkes buna bağlı olarak hurma üretiyor. Hurmamızı kuruttuğumuz zaman ortalama 4 kilodan 1 kilo çıkıyor."

Üretici Necati Demir de 35 yıldır üretimini yaptığı hurmayı 3 yıldan bu yana kurutarak sattığını ve kazancının iyi olduğunu kaydetti.