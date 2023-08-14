Adana'da TOKİ Konutları İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, orta hasarlı binaların yıkılmasıyla hiçbir vatandaşın mağdur olmayacağını söyledi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor. Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde 7 blok tamamlanırken, diğer blokların da inşası hızla sürüyor.

"Sıcağa rağmen çalışmalarımız devam ediyor"

Çalışmaları yakından takip eden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, 50 dereceye ulaşan sıcaklığa rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "İnsanüstü gayretle burada 3 vardiya şeklinde çalışıyoruz. Buraya kimlerin gelip oturacağını bildiğimiz için gece gündüz demeden, Adana'nın cehennem sıcağına rağmen şantiyelerimiz çalışmaya devam ediyor. Bu konutları da aralık ayında inşallah teslim edeceğiz ve çocuklarımız bu bahçelerde oynayacak" ifadelerini kullandı.

"Orta hasarlıların yıkılması kararı çok doğru"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin deprem bölgesindeki orta hasarlı binaların yıkılacağını belirtmesi üzerine Adana'daki 5 bin binanın daha yıkılacağını anlatan Karslıoğlu, "Adana'da yaklaşık 3 bin tane ağır hasarlı ve 5 bine yakın orta hasarlı bina var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın aldığı karara göre, orta hasarlı binaların da yıkılması kararı alındı. Kozan ve Feke bölgeleri hariç toplam yaklaşık 8 bin bina yıkılacak ve yerinde dönüşüm yapılacak. Bu mevcut binalar 6 Şubat depreminde büyük bir hasar aldı. Bu binalar bilim ve fen kurallarına göre yapılması mümkün görünmüyor. Bakanlığın kararını doğru ve yerinde buluyorum" dedi.

"İnsanlar mağdur olmayacak"

Orta hasarlı binaların yıkılması üzerine hiçbir vatandaşın da mağdur olmayacağını söyleyen Mustafa Karslıoğlu, "Devletimiz çok güçlü bir ülke. Başka bir ülkede olsa vatandaş muhatap olacak bir devlet bulamazlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki bu hükümetimiz bunu gönül rahatlığıyla yapacağını ve insanların meskenlerine kavuşturacağına inancımız tamdır" diye konuştu. - ADANA