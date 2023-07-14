Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan tarımsal üretim planlaması, Adana'da düzenlenen toplantıda ele alındı. Tarım sektörünün paydaşlarının katıldığı toplantıda, bakanlığın bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimini planlayacağı belirtildi. Tarımsal üretimin öngörülebilir ve sürdürülebilir olması amacıyla Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu kurulduğu ifade edildi.

Adana'da tarımsal üretim planlaması toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan tarımsal üretim planlaması, tarım sektörünün paydaşlarının katıldığı toplantıda ele alındı.

Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, toplantıda, bakanlığın başta bitkisel üretim olmak üzere hayvansal ve su ürünleri konularında havza ve işletme bazında üretimi planlayacağını belirtti.

Bu çerçevede bakanlık tarafından yönetmelik taslağı hazırlandığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretimin öngörülebilir ve sürdürülebilir olması amacıyla bakanlığımız bünyesinde Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu kurulmuştur. Kurulun alacağı kararlar il ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından sahada uygulanmaya başlanacak. 2023 yılı geçiş dönemi olacak ama daha sonrasında tarımsal üretim planlaması tüm Türkiye genelinde uygulanacak. Oda ve borsa temsilcileri, üreticiler, tarım sektörü firmalarından aldığımız görüşleri rapor halinde bakanlığımıza sunacağız. Tarımsal üretimin planlanmasını geniş bir perspektifte yaparak geçiş süreci ve nihai uygulama döneminde sorunsuz yürütülmesini sağlayacağız."

Tekin, tarımsal üretim planlamasının sahada sağlıklı yürütülebilmesi için il ve ilçelerde personel eğitimlerine başladıklarını belirtti.

Toplantıda tarım sektörünün durumu, tarımsal üretim planlamasının gerekliliği, yapılacak çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Katılımcılar da tarımsal üretim planlaması taslak yönetmeliği hakkındaki görüş ve önerilerini dile getirdi.??????????????