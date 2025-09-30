Adana'da Tarım İşçileri İçin Ücret Krizi: Çiftçiler Beklentilere Yanıt Verdi

Adana'da sektör temsilcileri, düşük ücret aldıkları gerekçesiyle eylem yapan mevsimlik tarım işçilerine ve aracılara seslenerek, "Çiftçimiz para kazanamadığı halde işçilerin çiftçiden fazla para talep etmeye hakkı yok. Yıl sonuna 3 ay kaldı. 3 ay beklesinler" dedi.

Türkiye narenciye üretiminin yüzde 40'ını tek başına karşılayan Adana'da hasatlar başladı. Ancak bu sene, zirai don ve aşırı sıcaklar nedeniyle verim ciddi oranda düştü. Hal böyle olunca da üretim azlığı nedeniyle tarım işçisinin talep ettiği ücret sorunu çok gündeme gelmedi. Geçtiğimiz Ocak ayında Adana, Mersin ve Hatay'da 2025 yılının tarım işçisi yevmiyeleri aracı payı dahil bin TL olarak belirlendi. İşçiler, aldıkları yevmiyeden yüzde 10'unu aracılara verince ellerine 900 TL kaldı. İşçiler ve aracılar, geçtiğimiz hafta Doğankent Mahallesi'nde toplanıp fiyatların düşük kaldığını öne sürerek eylem yapıp, 'işe çıkmayacağız' açıklamasını yaptı. Bunun üzerine ziraat odaları, kendi aralarında bir toplantı yapıp işçi sorunu olmadığını, çiftçinin bu sene para kazanamadığı için 2025 yılının Ocak ayında yapılan anlaşmaya bağlı kalacakları konusunda hemfikir oldu.

"Paranın yüzde 10'u aracılara gidiyor"

Konuyla ilgili Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Doğan, "Valimizin başkanlığında Tarım İl Müdürlüğü, ziraat odaları, aracılar ve işçiler olarak toplanıp protokol hazırlıyoruz. Bu anlaşmanın başlangıç tarihi 01.01.2025-31.12.2025 tarihine kadar fiyatlar belirleniyor. Ne zaman Cumhurbaşkanımız asgari ücrete zam yaparsa biz de bu fiyatları arttırırız. Geçtiğimiz yıllarda tarım işçileri brüt asgari ücretin 30'da 1'ini alırlarken artık 26'da 1'ini almaya başladılar. Şu anda işçinin eline bin TL para geçiyor. Yüzde 10'unu aracılar alıyor" ifadelerini kullandı.

"3 ay beklesinler, 2025 yılı afet yılı olarak geçti"

3 ay sonra yeni anlaşma yapılacağını dile getiren Doğan, "Biz anlaşma yaparken hem aracılar hem de işçiler imza atıp yıl sonuna kadar fiyatta anlaştı. Herkes bu imzaya, bu fiyatlara sadık kalmalı. 2025 yılı afet yılı olarak geçti. Çiftçimiz bu sene soğandan, patatesten, domates, biber, karpuz, buğday ve narenciyeden para kazanamadı. Çiftçimiz para kazanamadığı halde işçilerin çiftçiden fazla para talep etmeye hakkı yok. Yıl sonuna 3 ay kaldı. 3 ay beklesinler" şeklinde konuştu.

"Aracılar çiftçinin üzerinde para kazanmaya çalışmasın"

Tarım aracılarının işçiler üzerinden para kazandığını ve işçileri, çiftçilere karşı dolduruşa getirdiğini belirten Doğan, "Şu anda işçinin sadece yüzde 20-30'u çalışmakta. İşçi bol, ürün olmadığı için çalışmıyorlar. Aracılar da çiftçinin üzerinde para kazanmaya çalışmasın. Çalışma saatleri sabah 07.00-16.00 arası. Gecenin 03.00'ünde kimsenin kalkıp tarlaya gitmesine gerek yok" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA