Adana'da taksicilerin 'zam' kuyruğu - Haberler

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Adana'da taksicilerin 'zam' kuyruğu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Adana'da taksicilerin 'zam' kuyruğu

Adana'da taksi ücretlerine yapılan zammın ardından şoförler, taksimetrelerini güncellemek için servislerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ADANA (İHA) - Adana'da taksi ücretlerine yapılan zammın ardından şoförler, taksimetrelerini güncellemek için servislerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Adana Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararı ile Adana'da taksilerin açılış ücreti 6,5 liradan 9 liraya, 1 kilometrelik mesafenin ücreti 6,5 liradan 8 liraya, kısa mesafe ücreti 18,5 liradan 25 liraya yükseldi.

Zammın ardından şoförler, taksimetrelerini güncellemek için servislerin önünde kuyruk oluşturdu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Taksi, Adana, Ekonomi, Haberler

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