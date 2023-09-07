Adana'da Su ve Kanalizasyon Altyapısı Güçleniyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kente güçlü bir altyapı kazandırmak ve tüm vatandaşlara sağlıklı su ulaştırmak için önemli yatırımlar yapıyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alanında yapılan çalışmalarla Adana'nın altyapısı güçleniyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kente güçlü bir altyapı kazandırmak ve tüm vatandaşlara sağlıklı su ulaştırmak için şehir genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alanında önemli yatırımlara imza atıyor.

Su kaynaklarını korumak için birçok projeyi hayata geçiren ASKİ, toplam 2097 kilometre içme suyu hattı inşa ederek vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli içme suyu ulaştırdı. Muhtelif ilçelerde geçmiş yıllardan kalan 440 kilometrelik asbestli boru, sağlıklı ve kaliteli yeni nesil borularla değiştirildi.

ALTYAPI GÜÇLENDİ

Adana'nın en büyük sorunlarından olan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının birleşik sistem çalışıyor olmasına müdahale eden ASKİ, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırılmasını sağladı. Bu sayede kanalizasyon hatları üzerinde oluşan yük azaldı. Aynı zamanda yağmur sularının kanalizasyon sistemine karışması önlenerek çevre sağlığı korundu.

Güçlü altyapı için yola çıkan Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, kanalizasyon hatlarını da modernize ederek, çevreye verilen zararı en aza indiriyor. Bu kapsamda şehir genelinde toplam 365 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattının döşemesi yapılarak altyapının güçlenmesi sağlandı.

DAHA YAŞANABİLİR ADANA'NIN TEMELLERİ ATILIYOR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve geldikten sonra verdiği talimat üzerine harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, Saimbeyli ve Karataş ilçelerine atık su arıtma tesisi inşa etti. İmamoğlu ve Aladağ'da ise arıtma tesislerinin yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Atık su arıtma tesisleri, toplumların su kaynaklarını koruma, su kirliliğini azaltma, çevre ve insan sağlığını koruma ve suyun geri dönüşümünü desteklemede büyük rol oynuyor.