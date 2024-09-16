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Adana'da Soya Hasadı Başladı, Çiftçiler Destek Bekliyor

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Adana, Türkiye'nin soya ihtiyacının 3'te 2'sini karşılayarak soya hasadına başladı. Çiftçiler bu yıl 150 bin ton rekolte bekliyor ancak destek talepleri var. Soya, gıda sanayisinin önemli bir ham maddesi olarak dikkat çekiyor.

Türkiye'nin soya ihtiyacının 3'te 2'sini karşılayan Adana'da hasat başladı. Soyadan ülke genelinde 150 bin ton rekolte bekleniyor.

Gıda, yem ve yağ sanayisinin ham maddesi olarak kullanılan, Türkiye'de 340 bin dönüm alanda, Adana'da ise 220 bin dönüm alanda üretilen soyada hasat başladı. Türkiye'de önemli bir yere sahip olan soyada bu yıl ülke genelinde 150 bin ton rekolte bekleniyor. Ekim alanının giderek azaldığı soyada çiftçiler destek bekliyor.

"Desteğin arttırılmasını istiyoruz"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Doğan, soyaya prim desteği isteyerek, "10 yılı geçkin süredir soya desteği 60 kuruştu ama bu yıl kilogram başına 80 kuruş destek verildi. Ayçiçeğine 2 lira 25 kuruşluk destek verildi. Soya fiyatları 14-15 lira arasında değişiyor. Verim olarak da dönüme 500-550 kilogram verim bekliyoruz. Desteğin arttırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Soya, olmazsa olmaz ürünlerden"

Soyanın ülke için önemli bir ürün olduğuna dikkat çeken Başkan Doğan, şunları söyledi:

"Soya, yağı çıkarıldıktan sonra çok besleyici bir üründür. Protein açısından çok zengin bir ürün ve daha çok gıda sanayinde kullanılmaktadır. Birçok ürünün ham maddesi olan soyaya destek verilmediği sürece ekim alanları artmayacaktır. Soya, bizim için olmazsa olmaz bir üründür. Biçerdöverle hasat yapılan soyanın arkasından çıkan saplar dahil balya yapılıp hayvanlara yem olarak kullanılmakta. Aynı zamanda soya, ekildiğinde toprağımıza azot bırakmakta ve toprağımızın ileriki ekimlerinde verimi arttırmakta." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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