Adana'da Sıcaklık Rekorları Kırılırken Mısır Rekoltesi Düştü

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da sıcaklık rekorları kırılırken, hasadı başlayan stratejik ürün mısırın rekoltesi yüzde 10 düştü.

Türkiye'nin 8,3 milyon tonluk mısır üretiminin yaklaşık yüzde 14'ünü karşılayan Adana'da 'sarı altın' olarak adlandırılan mısırda hasat başladı.

Kent genelinde 2020'de yaklaşık 700 bin dönüm alanda ekilen mısırda 820 bin ton rekolte gerçekleşirken, bu rakamlar 2021'de 665 bin dekarda 810 bin ton, geçen yıl ise 800 bin dönümde 1 milyon 50 bin ton olarak kayda geçti. Bu sene de yaklaşık 865 bin dönüm alanda mısır ekimi gerçekleşti.

Sıcak hava rekolteyi düşürdü

Ancak kent genelinde son 3 haftadır seyreden 40 derecenin üzerindeki sıcaklık mısırdaki rekolteyi de yüzde 10 düşürdü. Üreticiler, mısırdan kent genelinde 1 milyon 200 bin ton rekolte hedeflerken, sıcak havanın rekolteyi düşürmesi nedeniyle 1 milyon ton civarında mısır hasat edilmesi planlanıyor.

Hasat başladı, fiyat bekleniyor

Mısırda hasat başlarken üreticiler, geçen sene ton başına 5 bin 700 lira açıklanan fiyatın bu sene çiftçiler en az 8 bin lira olarak güncellenmesini istiyor.

"Yüzde 10 verim kaybı var"

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde devam eden hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Ovanın tamamında şu anda hasat başladı. Dönüme bin 500 kilogram verim bekliyorduk ancak şu anda havaların sıcak gitmesi nedeniyle verim kaybı yaşanmakta. Yüzde 10 verim kaybı var. Bu sene 865 bin dönüm alanda mısır ekildi. Bu sene 1 milyon 200 bin ton rekolte bekliyorduk ancak rekoltede 100 bin ton düşüş olabilir" ifadelerini kullandı.

"Ton başına 8 bin lira bekliyoruz"

Fiyatların bir an önce açıklanmasını isteyen Doğan, "Şu anda tüccara mısır 5 liradan satılmakta. TMO şu anda mısır almamakta. Fiyat açıklanmadığı için ürün alamıyor. Lisanslı depoların da bir kısmı dolu olduğu için çiftçiler mısırı dökemiyor. Bir an önce depoların boşalıp mısıra yer açılmasını istiyoruz. Arpa ve buğdayda olduğu gibi mısıra da ton başına 500 lira destek bekliyoruz. Mısırın da en az ton başına 8 bin lira olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Mısırda ekim alanlarının arttığını vurgulayan Doğan, gerekli desteklemeler olmazsa ekim alanlarının tekrardan düşeceğini de sözlerine ekledi.

Kentte mısır üretimi yapan çiftçi Mehmet Müslihan ise sıcaklar nedeniyle rekoltede yüzde 10 kayıp yaşadıklarını söyledi. - ADANA