Üye Girişi
Haberler

Adana'da Sıcaklar Dondurmalı Tatlılara Rağbeti Arttırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte dondurmalı tatlılara olan ilgi arttı. Tatlıcılar, menülerine çeşitli dondurmalı tatlıları eklemeye başladı.

Adana'da aşırı sıcaklar dondurmalı tatlılara rağbeti arttırdı. İşletmeler menülerine dondurmalı tatlıları eklemeye başladı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı her gün 35 derecenin üzerinde seyrederken, nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buluyor. Adanalılar yemek yerken dahi serinleten lezzetler arıyor. Tatlıcı Zeynep Geyik ise vatandaşları tatlı yerken serinletmek için menüsüne birçok dondurmalı tatlı çeşidi ekledi. Tatlıcı Gedik, yaz aylarında dondurmalı ve meyveli tatlılara ilginin arttığını belirtti.

Şerbetli tatlı, yerini dondurmalıya bıraktı

İhlas Haber Ajansı'na konuşan tatlıcı Zeynep Geyik, yaz aylarında şerbetli tatlıların yerini dondurmalı tatlılara bıraktığını belirterek, "Malum Adana sıcakları kendini göstermeye başladı. İnsanlar dondurmalı ürünleri tercih ediyorlar. Daha serinletici olduğu için dondurma ağırlıklı ürünler yapıyoruz. Dondurmalı ürünleri çeşitlendirdik. Künefelerin arasına dondurma katıp çeşitlerini yapıyoruz. Birkaç çeşidimiz var. Katmerin arasına dondurma katıp o şekilde servis yapıyoruz. Onun da birkaç çeşidi var. Hani dondurmayı bile şekillendirip tekrardan dondurma olarak sunuma kattık. Dondurma çeşitlerimiz çok. Zaten gelenler menüye baktıkları zaman işte karar vermemekte de biraz sıkıntı yaşıyorlar. ya hangisini yiyeceğiz? O kadar iştah açıcı görünüyor. Yaz sıcağında dondurmalı ürünler veriyoruz. Tabii ki yaz sıcaklarında şerbetli ürünler daha ağır olacağı için biraz daha alternatif aradık ve dondurmalı ürünleri yapmaya başladık. Malum Adana sıcakları alternatifli ürünler çıkartmak durumundayız. Biz de daha serinletici olacağı için dondurmayı düşündük ve dondurmalı ürünler yapmaya başladık" diye konuştu.

"Yaz sıcağında bunalanlara öneriyorum"

Dondurmalı tatlı yemeye gelen Ayşin Ülkü isimli vatandaş, "İlk defa geliyorum buraya. Tadı çok güzel. Bu Adana'nın sıcağında iyi gitti. Bu dondurmalı tatlı Meyve burger adı. Tabii ki de kesinlikle herkese öneririm. Çok güzel. Yaz sıcağında bunalanları, bu meyveli burger tatlıyı öneriyorum gelip yesinler" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Adana Gastronomi Hava Durumu Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

 Esad'ın 'Girişimlere açığız' mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt

Esad'ın "Girişimlere açığız" mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt

Bakmadan Geçme

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tarihi! Temettü nedir? Temettü ödemesi nedir, ne işe yarar? Temettü kimlere verilir? LGS'de kaç kişi tam puan aldı? 500 tam puan alan kaç kişi var? Burun kanaması neden olur? Stres burun kanaması yapar mı? Burun kanaması için ne yapmalıyız? Enflasyon ne zaman düşecek? Eylül ayında enflasyon düşer mi, ne olur? Gaslighting nedir? Psikolojik Manipülasyon ne demek? Gaslighting'e maruz kaldığını nasıl anlarsın? Kelebek hastalığı nedir, neden olur? Lupus hastalığı belirtileri ne, nasıl tedavi edilir? Melih Gökçek Filenin Sultanları olayı ne? Melih Gökçek Filenin Sultanları ile ilgili ne söyledi? Şükrü Özyıldız hangi dizide oynayacak? Şükrü Özyıldız ve Hadise aynı dizide mi oynayacak? Elektriğe zam geldi mi? Elektrik faturası zammı ne zaman uygulanacak? Gri liste nedir, ne anlama geliyor? Türkiye gri listeden çıkınca ne olur? Türk vatandaşları neden vize alamıyor? Vize reddi neden olur? TRABZON LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? TRABZON'DA liseler kaç puanla alıyor? TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI! Türkiye gri listeye ne zaman girdi? Gri listeden çıkması neden önemli? ŞANLIURFA LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? ŞANLIURFA'DA liseler kaç puanla alıyor?
Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen kadın hayranını reddetti

Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen kadın hayranını reddetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title