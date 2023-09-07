Adana'da Restoranlar Yemek Atıklarını Hayvanlar İçin Kullanacak

Adana'da TÜRES ve DOHAYKO'nun işbirliğiyle hayvanların beslenmesi için yemek atıkları kullanılacak.

Adana'da, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) ile Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (DOHAYKO) projesi kapsamında, yemek atıkları sahipsiz hayvanların beslenmesinde kullanılacak.

TÜRES Adana Şube Başkanı Biral Serttaş ile DOHAYKO Genel Sekreteri Nesrin Çıtırık, sahipsiz hayvanların beslenmesi için protokol imzaladı.

Serttaş, protokol kapsamında, TÜRES üyesi işletmelerden her gün bir tonluk yemek atığının sahipsiz hayvanların beslenmesinde kullanılacağını belirtti.

TÜRES ile yapacakları işbirliğini önemsediklerini kaydeden Çıtırık da toplanacak atık yemeklerin işlenip sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürüleceğini ifade etti.?????????????????????