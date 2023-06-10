Adana'da patlıcan fiyatları semt pazarında ve marketlerde yüksek

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, Adana Meyve-Sebze Hali'nde kilosu 1-2 lira olan kemer patlıcanın semt pazarında 8 liraya, marketlerde ise 18 liraya satıldığını belirterek denetim çağrısı yaptı. Hal esnafı ise marketlerin ürünü pahalıya sattığını söyledi.

ADANA Meyve-Sebze Hali'nde kilosu 1-2 lira olan kemer patlıcanın fiyatı semt pazarında 4'e katlanarak 8 liraya, marketlerde ise 9'a katlanarak 18 liraya satılıyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, hal ile market arasındaki fiyat farkının önüne bir türlü geçilemediğini belirterek, "Denetim tam anlamıyla sağlanmış olsa vatandaş 3 kilo patlıcan yerine 5 kilo patlıcan alır. Marketlerde bu fiyatlara satılmasına anlam veremiyoruz" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Çukurova'da meyve-sebze hasatları hızla devam ediyor. Adana'da tarlalarda hasat edilen kemer patlıcan, ilk durağı olan meyve-sebze halinden sonra semt pazarları tezgahlarına ve market raflarına gidiyor. Patlıcanın kilosu Adana meyve, sebze halinde kalitesine göre 1-2 lira arasında değişirken, bu fiyat semt pazarlarında 4'e katlanarak 8 liraya, market raflarında ise 9'a katlanarak 18 liraya kadar çıkıyor. Yaptıkları tüm uyarılara rağmen fahiş fiyat farkının önüne geçilemediğini belirten Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, denetim çağrısı yaptı.

'MARKETLER NEDEN DENETLENMİYOR?'

Adana'da bu yıl patlıcanda üretim bolluğu yaşandığını söyleyen Doğan, bundan dolayı halde ürünün fiyatının oldukça düştüğünü belirtti. Fakat bu fiyat düşüklüğünün tüketiciye yansımadığını vurgulayan Doğan, "Bunun sebebi denetimin yok denilecek kadar az olmasıdır. Denetim, sadece hal esnafına mı yapılıyor? Marketlere neden yapılmıyor? Denetim tam anlamıyla sağlanmış olsa vatandaş 3 kilo patlıcan yerine 5 kilo patlıcan alır. Marketlerde bu fiyatlara satılmasına anlam veremiyoruz. Yetkililerden derhal denetimlerin arttırılmasını talep ediyoruz. Halde mazotu, gübresi, tarla masrafına rağmen patlıcanı 1-2 liraya satarken marketlerde neden 9 kat fazlaya satılıyor? 3'e sat, 4'e sat, 5'e sat" diye konuştu.

'PAHALILIK, HALDEN KAYNAKLANMIYOR'

Halde bir kasa ürün alana da bir kamyon ürün alana da aynı fiyattan ürün verdiklerini söyleyen hal esnafı Hüseyin Petekkaya ise "Ama marketçiler bunu halka ucuz vermiyor. Çok pahalıya satılıyor. Halk bizden ürünün ucuz çıktığını bilsin. Pahalılık halden kaynaklanmıyor. Ürün elimizde kalıyor. Hal çıkış makbuzları bellidir. Dışarıda neredeyse 10 katına satıyorlar" dedi. Semt pazarında alışveriş yapan ve kilosu 8 liradan patlıcan alan Duran Küçükbozdöl ise "Market fiyatları çok anormal. Fırsatçılar bunu kasıtlı yapıyor. 'Fiyat niye böyle?' diye sorunca 'alma' diyorlar. Ben aç kalsam da marketlerden alışveriş yapmıyorum. Pazarda bugün 70 liraya aldığım ürünleri marketlerden 140-150 liraya alamam" dedi. (DHA)