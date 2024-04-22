Üye Girişi
Haberler

Adana'da 'Okulda Çiftlik' Projesi kapsamında meyve fidanı dikimi yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Okulda Çiftlik' Projesi çerçevesinde Adana'da öğrencilerle beraber okul bahçesine meyve fidanı dikimi gerçekleştirildi. Proje, çocuklara bitkisel ve hayvansal üretimi öğretmeyi amaçlamaktadır.

Tarım Ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlınca başlatılan 'Okulda Çiftlik' Projesi çerçevesinde Adana'da öğrencilerle beraber okul bahçesine meyve fidanı dikimi yapıldı.

Çocuklar, okul bahçelerinde bitkisel üretimin yanı sıra kümes hayvanlarının bakımını ve hayvansal üretimi de öğrenmesini amaçlayan proje Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor. "Bir tohum ek" sloganıyla devam eden proje çerçevesinde Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal Sarıçam Hocallı Mahallesi Türk Kadınlar Birliği Ortaokulunda öğrencilerle birlikte okul bahçesine meyve fidanı dikti. Öğrencilerle tarım üzerine sohbet eden Kaymakam Dayanç ve İl Müdürü Kökçüoğlu, şaftali fidanlarını öğrencilerle birlikte toprakla buluşturup ilk can suyunu da birlikte verdi.

Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, ülke genelinde 28 ili kapsayan projede, ilköğretim çağındaki çocukların tarımla buluşmalarının, bitkisel ve hayvansal üretimi uygulamalı olarak öğrenerek sevmelerinin amaçlandığını kaydetti.

Fidan dikme etkinliğinde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, "Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında başlatılan 'Okuldaki Çiftlik Projesi' ile çocukların tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık oluşturmalarını, bilinçlenmelerini, aidiyet duygusu geliştirmelerini ve harekete geçmelerini hedeflemekteyiz" dedi.

Fidan dikimi sonrasında Kaymakam Dayanç ve İl Müdürü Kökçüoğlu, okul bahçesinde oluşturulan ve tavuk yetiştirilen kümesleri de inceledi. 'Okulda Çiftlik' Projesi kapsamında okul bahçesine 40 adet narenciye ve sert çekirdekli meyve fidanı dikimi yapılırken 60 metrekare alana da sera kurularak sebze yetiştirilmesi sağlanacak. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Çiftlik Adana Tarım Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss kime ait? Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun CEO'su olduğu Patiswiss'in ödediği vergi miktarı ne? Patiswiss sahibi kim? Patiswiss çikolata olayı nedir? Üvey annesiyle kaçan Mustafa Müge Anlı'ya bomba gibi düştü! Üvey annesiyle kaçan çocuk kim? Mustafa'nın babası ne dedi? SURVİVOR 2024 BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI OYUNU kim kazandı? Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? İsmail Yazıcıoğlu kimdir, neden öldü? İsmail Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı ve nereli? Patiswiss ürünleri toplatılıyor mu? Market raflarından kaldırılıyor mu? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız kimdir? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş öldürüldü mü? Yağmur Taktaş kimdir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Hamilelik bulantılarına hangi yiyecekler iyi gelir? Yağmur Taktaş öldü mü? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş neden öldü? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu? İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? ?? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak? 23 Nisan 1920 TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yaptı? Mehmet Şerif Bey kimdir, görevi neydi? Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan etti? 23 Nisan Çocuk Bayramı neden ilan edildi, neden kutlanır? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss şirketi kime ait? 23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedir? 23 Nisan'ın önemi nedir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title