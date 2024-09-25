Üye Girişi
Haberler

Adana'da Mayer Cinsi Limon Hasadı Devam Ediyor

Adana'da Mayer Cinsi Limon Hasadı Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da hasadı devam eden mayer limon, bahçede 8-10 liradan satılırken, marketlerde 15-25 liraya alıcı buluyor. Üretimden bu yıl 641 bin ton rekolte hedefleniyor. Sıcak havanın verim üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Adana'da hasadı devam eden mayer cinsi limon, bahçede 8-10 liradan alıcı bulurken, market ve pazarlarda 15-25 liradan satılıyor.

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Adana'da Ağustos ayında başlayan mayer cinsi limonun hasadı sürüyor. Kent genelinde 230 bin dönüm alanda üretimi yapılan limondan 641 bin ton rekolte hedefleniyor.

Dönüm başına ise bahçelerden 3-4 ton arasında mayer cinsi limon hasat ediliyor. Binbir emekle toplanan limonlar, önce iç piyasada ardından da Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Mayer cinsi limonun fiyatı bahçede 8-10 lira arasında, market ve pazarlarda ise 15-25 lira arasında alıcı buluyor.

"Sıcak hava verimi etkiledi"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Ağustos ayının başında limon fiyatları çok yükseldiği için hasat yapıldı ve 24 Eylül itibarıyla limonun ihracatı da resmi olarak serbest hale geldi. Bu sene sıcak hava nedeniyle limonun verimi de etkilendi. Geçen sene 951 bin ton limon rekoltesi alırken bu sene 641 bin ton rekolte bekliyoruz" dedi.

"Aralık ayına kadar hasat sürecek"

Fiyatların çok memnun edici olmadığını aktaran Doğan, "Fiyatlar şu anda bahçede 8-10 lira arasında, market ve pazarlarda ise 15-25 lira arasında alıcı buluyor. Bundan sonra enterdonat cinsi limon çıkacak ve onun da fiyatının 13-16 lira arasında olması bekleniyor. Mayer cinsi limonun hasadı Aralık ayına kadar devam edecek" ifadelerini kulandı.

"Hasat 1 ay erken yapıldı"

Limon fiyatlarının geçtiğimiz aylarda çok yükseldiğini anlatan Mehmet Akın Doğan, "Geçen sezon yatak limonlar depolarda çürüdü ve depoya limon az girdi. Bu sebepten dolayı fiyatlar çok yükseldi ama şu anda normale döndü. Fiyatları normale döndürmek için hasat 1 ay erken başladı" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İhracat Ekonomi Güncel Tarım adana

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hamas' sorusuna yanıtı Amerikalı sunucunun hoşuna gitmedi

Erdoğan'ın cevabıyla Amerikalı sunucunun yüz ifadesi şekilden şekile girdi

 İçlerinden biri de öğretmen! Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

 Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
Yiğit Bulut'tan çok konuşulacak sözler: İsrail Türkiye'ye saldıracak

"Uykudakiler uyansın, İsrail Türkiye'ye saldıracak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş kimdir? Kayserispor- Beşiktaş maçının biletleri satışta! Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş biletleri ne kadar? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Çalışan emeklilerin maaşında kesinti olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu? DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sözleri ve mesajları… Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi? ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! İstanbul su kesintisi sorgulama! 25 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });