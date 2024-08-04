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Adana'da Mayer Cinsi Limon Hasadı Başladı

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Adana'da hasadı başlayan mayer cinsi limonun bahçede kilogram fiyatı 10-13 liradan satılırken halde 20-25 liradan alıcı buluyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Şu an alıcılar ve satıcılar memnun. Hasat, havaların sıcak olmasından dolayı erken başladı" dedi.

Adana'da hasadı başlayan mayer cinsi limonun bahçede kilogram fiyatı 10-13 liradan satılırken halde 20-25 liradan alıcı buluyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Şu an alıcılar ve satıcılar memnun. Hasat, havaların sıcak olmasından dolayı erken başladı" dedi.

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Adana'da mayer cinsi limonun hasadı başladı. Hava sıcaklığı nedeniyle hasadı yaklaşık 3 hafta önce başlayan ve kent genelinde 230 bin dönüm alanda üretimi yapılan limondan 641 bin ton rekolte hedefleniyor.

Kesim tarihi belirlenmedi

Öte yandan limonun resmi kesim tarihinin ise 'Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu' tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması, şuanda kesilen limonlara pahalılığın önüne geçilmesi için göz yumulduğu öğrenildi.

Mayer cinsi limonun fiyatı bahçede 10-13 lira arasında, halde ise 20-25 lira arasında alıcı buluyor.

"Sıcak hava hasadı erkene çekti"

Hasat sırasında gazetecilere konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu yıl havaların çok sıcak ve nemli gitmesinden dolayı hasat erken başladı. Şuan limonun suyu var ama biraz daha beklersek limonda su daha da bollaşacak. Eski yatak limonun şuanda halde kilogram fiyatı 50-55 lira ama bu mayer cinsi limon bahçede 10-13, halde 20-25 lira arasında. 1 hafta sonra yatak limonlar bitecek ve bu mayer cinsi limon piyasada kalacak" dedi.

"641 bin ton rekolte bekleniyor"

Adana genelinde 230 bin dönüm alanda limon dikimi olduğunu söyleyen Doğan, "Adana'da bu sene 641 bin ton limon rekoltesi bekliyoruz. Geçen seneye oranla rekoltede yüzde 30 düşüş var. Bunun da en büyük nedeni hem sıcak hava hem de geçen sene para etmeyen limon ağaçları söküldü. Ancak bu rekolteyle de hem yurt içine hem de yurt dışına yetecek limonumuz var. Şuanda alıcı da satıcı da memnun" ifadelerini kullandı.

280 dönüm alanda limon üretimi yapan çiftçi Metin Televi ise fiyatlardan memnun olduklarını, verimin de dönüm başına 5-6 ton limon beklediklerini söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Akın Yüreğir Adana Ekonomi Güncel Haberler

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