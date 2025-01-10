Adana'da Mandalina Hasadı: Rekolte Düşüklüğü ve Yüksek Fiyatlar

Adana'da mandalina hasadı devam ediyor. İklim değişikliği nedeniyle narenciye ürünlerinde rekolte geçen yıla oranla 3'te 1 oranında düşerken mandalinanın kilogramı bahçede 17-18 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da Ekim ayında başlayan mandalinada hasat devam ediyor. Şu anda kent genelinde W. Murcott cinsi mandalinanın hasadı yapılırken aşırı sıcaklar nedeniyle mandalinada rekolte düşük. 379 bin dönüm alanda üretimi yapılan mandalinayı bahçelere giren işçiler el emeğiyle toplanıp kamyon ve tırlara yüklüyor. İç ve dış pazara gönderilen erkenci mandalinalar bahçede 17-18 liradan alıcı buluyor.

Geçen sene ortalama 1 milyon ton verim alınan mandalinadan şu anda bahçelerde dönüm başına ortalama 2 ton rekolte alınıyor. Bu sene ise mandalinadan ortama 500 bin ton rekolte bekleniyor.

"Fiyatlar biraz daha yükselebilir"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların 17-18 lira seviyesinde olmasına rağmen çiftçinin para kazanamadığını söyledi. Doğan, "Mandalina fiyatları şu anda 17-18 lira arasında değişmekte. İleriki günlerde meyve azaldığında fiyatlar biraz daha yukarıya doğru çıkacak" ifadelerini kullandı.

"Girdi maliyetleri azaltılmalı"

Mandalina ve narenciye ürünlerinin birçok ülkeye ihraç edildiğinden bahseden Doğan, "Ürünlerimizi şu anda başta Rusya olmak üzere Balkan ülkelerine, Avrupa'ya, Irak pazarına ve Orta Asya ülkelerine gönderiyoruz. Bu yıl narenciye az, girdi fiyatlarımız yüksek olmasına rağmen istediğimiz fiyatları veremiyoruz. Narenciye bizim Çukurova için çok önemli ürünlerden. Bizim bir meyveyi dalından hasat edip pazara gidene kadar kilogram fiyatı 15 liraya geliyor. Mısır, İspanya ve Fas ise kilogramı 10 liraya ürün ihraç ediyor. Biz ürün satmakta zorlanıyoruz, girdi fiyatlarımız ucuzlarsa hem uyguna ürün satacağız hem de tüketici uyguna ürün tüketecek" dedi.

"Sıcak hava verimi düşürdü"

İklim değişikliği nedeniyle ürünlerin zarar gördüğüne değinen Doğan, "Adana'da 9 ay narenciye hasadı devam ediyor. Mayıs ve Haziran ayında yaşanan aşırı sıcaklar ürünlere aşırı zarar verdi. Bu sene rekolte çok düşük ve fiyatlar yüksek. Geçen yıl Adana'da 3 milyon 200 bin ton narenciye rekoltesi vardı ancak bu sene sıcak havadan dolayı narenciye rekoltesi düştü. Meyve fiyatları yüksek ama çiftçi verim alamadığı için para kazanamamakta" dedi. - ADANA