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Adana'da Mandalina Hasadı Başladı: Beklenti 500 Bin Ton

Adana'da Mandalina Hasadı Başladı: Beklenti 500 Bin Ton
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Adana'nın mandalina hasadı başladı, ancak sıcak hava nedeniyle rekolte geçtiğimiz yıla oranla büyük bir düşüş gösterdi. Çiftçiler, bu yıl sadece 500 bin ton mandalina bekliyor.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da mandalina hasadı başladı. Sıcak havanın verimi etkilediği ve kent genelinde 379 bin dönüm alanda ekilen mandalinadan 500 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'de üretilen mandalinanın büyük bir oranını karşılayan Adana'da erkenci Primasol, Eary-N, Okitsu Wase ve Miho Wase cinsi mandalinalarda hasat başladı. Kentte yaklaşık 379 bin dönüm alanda üretimi yapılan mandalinayı bahçelere giren işçiler el emeğiyle toplanıp kamyon ve tırlara yüklüyor. İç ve dış pazara gönderilen erkenci mandalinalar bahçede 15-18 liradan alıcı buluyor.

Sıcak hava verimi etkiledi

Öte yandan, sıcak havanın etkisini gösterdiği Adana'da bu sene birçok ürün gibi mandalina da etkilendi. Geçen sene 1 milyon tonun üzerinde verim alınan mandalinadan bu sene 500 bin ton rekolte bekleniyor.

"Çiftçinin yüzü gülmüyor"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana'da iklim şartları nedeniyle narenciyenin tamamında verim kaybı var. Geçen yıl 3 milyon 200 bin ton narenciye rekoltesi varken bu sene 1 milyon ton civarı narenciye bekliyoruz. Şuanda fiyatlar iyi ama verim alamadığımız için çiftçinin yüzü gülmüyor" dedi.

"500 bin rekolte bekliyoruz"

Fiyatların bahçede 15-18 lira arasında olduğunu belirten Doğan, "İlerleyen günlerde fiyatlar 20 lirayı da geçer ama yine çiftçimiz para kazanamayacak. Geçen yılın 3'te 1'i oranında anca verim var. Geçen sene kent genelinde 1 milyon 350 bin ton mandalina verimi alırken bu sene 500 bin ton mandalina rekoltesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mandalina üreticisi Uğur Özgiray ise fiyatların iyi ancak verimin çok düşük olduğunu söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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