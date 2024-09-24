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Adana'da Limon Hasadı Başladı: İhracat İçin Tırlara Yüklendi

Adana'da Limon Hasadı Başladı: İhracat İçin Tırlara Yüklendi
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Adana'nın Kozan ilçesinde enter donat cinsi limonun hasadı başladı. Geçen yıl alıcı bulamayan limon, bu yıl kilogramı 8 ile 15 lira arasında satılıyor. Ancak aşırı sıcaklar nedeniyle rekolte kaybı yaşandığı bildiriliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde hasadı başlanan limon Avrupa ve Asya'ya gönderilmek üzere tırlara yüklendi.

İlçede enter donat cinsi limonda hasat başladı. Geçen yıl bahçede 50 kuruşa alıcı bulunamadığı için dökülen limonun kilogramı bu yıl 8 ile 15 lira arasında satılmaya başlandı.

Bu yıl yaşanan aşırı sıcak nedeniyle bahçelerde rekolte kaybı olduğunu aktaran ama Avrupa ve Asya ülkelerinden talep olduğunu belirten Onur Tandoğan, "Bu yıl rekolte beklenenden düşük. Şu an bulunduğumuz alan 50 dekarlık bir enter donat cinsi limon bahçesi. Bugün hasada başladık. İlk tırımız doldu. Aslında 250 ton çıkması gereken yerde 100 ton limon alındı. Kozan limonu eskiden bir Rusya'ya ihraç olurdu. Çok şükür şu an Avrupa olsun, özellikle Balkan devletleri olsun, Orta Doğu ülkeleri olsun, Türk cumhuriyetleri olsun, çok yerden alıcı buluyor. Limonun cinsine ve kalitesine göre kilosu 8 ile 15 lira arasında değişiyor. Bu sene bence değerini bulduğunu düşünüyorum. Herkes kazansın, çiftçi de kazansın, ihracatçı da, tüccar da, işçi de bereketli bir yıl olsun inşallah" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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