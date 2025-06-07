Adana'da Kurban Bayramı'nda Koyun ve Keçi Fiyatları Yüzde 40 Düştü

Adana'da Kurban Bayramı'nda Koyun ve Keçi Fiyatları Yüzde 40 Düştü
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Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Adana'da koyun ve keçi fiyatları yüzde 40 düşerek 13-15 bin TL'ye geriledi. Satıcılar fiyatlardaki düşüşten rahatsızken, vatandaşlar uygun fiyatlardan memnun.

Adana'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde koyun ve keçi fiyatları yüzde 40 düşerek 13-15 bin TL'ye kadar geriledi.

Yurt genelinde olduğu gibi Adana'da da kurban pazarları bayramın ikinci gününde hareketlendi. Kilograma göre kurbanlık küçükbaş koyun, keçi ve tekenin kilogram fiyatının 300 TL, büyükbaşta tosunun 310 TL, düvenin ise 280 TL olarak belirlendiği şehirde bayramın ikinci kurban fiyatları ortalama yüzde 40 geriledi. Yüreğir ilçesindeki kurban pazarlarında keçi ve koyun fiyatları 13-15 bin liraya kadar düştü. Fiyatların gerilemesi satıcıları üzerken vatandaşları ise sevindirdi.

Kurban satıcısı Mehmet İmre Kahramanmaraş'tan getirdiği kurbanlıkları 21 bin TL'den satmaya başladığını belirterek, "Fiyatı 14-15 bin TL'ye kadar düşürdük. 210 tane getirdim 40-50 tane kadar sattık. Seneye gelir miyim bilmiyorum. Son fiyatım 13 bin TL'ye kadar düştüm. Bugünde yükleyip geri döneceğim" dedi.

Şanlıurfa'dan gelen kurban satıcısı Mahmut Çintaş da, 124 tane koyun getirdiğini kaydederek, "Şimdi zararına satıyorum. 90 tane sattım 34 tane kaldı. 23- 25 bin TL'ye veriyorduk. Şimdi 15 bin TL diyoruz kimse almıyor ama mecbur satacağız. Satıp evimize geri döneceğiz" diye konuştu.

Bayramın 2'nci günü kurban almaya gelen Fatih Karut ise bugün fiyatların uygun olduğunu söyleyerek, "15 bin TL'ye aldık. Allah kabul etsin. Düştü fiyatlar baya bizde emekliyiz, gelip aldık" ifaderlini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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