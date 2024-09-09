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Adana'da Kırmızı Biber Hasadıyla Salça Sezonu Açıldı

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Adana'da kırmızı biber hasadıyla birlikte salça sezonu da açıldı. Kırmızı biberden yapılan salçalar, güneşte suyunu alması için damlara serilmeye başlandı. Kentteki müstakil evler ile apartmanların damları da serilen biber salçaları ile kırmızıya boyandı. Havadan ilgi çekici görüntüler oluştu.

Adana'da kırmızı biber hasadıyla birlikte salça sezonu da açıldı. Kırmızı biberden yapılan salçalar, güneşte suyunu alması için damlara serilmeye başlandı. Kentteki müstakil evler ile apartmanların damları da serilen biber salçaları ile kırmızıya boyandı. Havadan ilgi çekici görüntüler oluştu.

Hazır salçalara güvenmeyip ev ekonomisine de katkı sunmak isteyen vatandaşlar, Karaisalı ve Karataş ilçesinin meşhur salçalık biberinin hasat edilmesiyle birlikte kent merkezindeki biber satıcılarına akın etti. Satıcılardan çuvallarla salçalık biber satın alan vatandaşların kimi türlü zahmetlerle biberleri eliyle temizlerken kimiyse biber çekim merkezlerinde elini değdirmeden temizleyip çektiriyor.

Damlar kızardı

Biberlerini çektiren vatandaşlar son olarak ise suyunu çekmesi için damlara seriyor. Kent genelinde bazı apartmanların ve müstakil evlerim damlarına serilen çekilmiş salçalık biberler, damları kırmızıya boyarken havadan ilgi çekici görüntüler de oluştu.

"Bu sene biber bolluğu var"

Karaisalı Biberciler ve Zeytinciler Derneği Başkanı Murat Kılıç, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, fiyatların geçen seneden daha ucuza seyrettiğini belirterek, "Geçen sene kilogram fiyatını 24-25 liraya sattığımız biberleri bu sene 14-15 liraya sattık. Vatandaşlar fiyattan çok memnun ama üretici memnun değil. Bu sene biber bolluğu var" dedi.

Biber almaya gelen vatandaşlardan Dilber Yılmaz ise fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.

"Biber ucuz ama talep çok fazla yok"

Biber çekim merkezi sahibi Ahmet Sarıgül ise günde ortalama 10 ton biber çektiklerini söyleyerek, "Kilosunu 6 liradan çekiyoruz. Biber ucuz ama talep çok fazla yok. Geçen seneki yoğunluk yok. Ekim ayına kadar biber çekimleri devam edecek" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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