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Adana'da Kebapçıların Fahiş Fiyatlarına Kasaplardan Tepki

Adana'da Kebapçıların Fahiş Fiyatlarına Kasaplardan Tepki
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Adana Kasaplar Çarşısı'ndaki kasaplar, 1 kg kemiksiz etin 450 TL'ye satıldığı şehirde 150 gram Adana kebabının 350-400 TL'ye satılmasını eleştirdi. Kasaplar, kebap fiyatlarının akıl almaz şekilde yüksek olduğunu belirtti.

Adana'da 1 kilogram kemiksiz eti 450 TL'ye satan kasaplar, ortalama 150 gram Adana kebabını 350-400 TL'ye satan kebapçılara tepki gösterdi.

Kebabın başkenti Adana'da ortalama 150 gram bir porsiyon Adana kebap, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 250-300 TL aralığında, Çukurova ilçesindeki kebapçılarda ise 300-400 TL aralığında satılıyor. Adana Kasaplar Çarşısı esnafı, 1 kilogram kemiksiz erkek kuzu etini 450 TL'ye sattıklarını, kebapçıların fiyatlarının pahalı olduğunu söyledi.

"Gönül rahatlığıyla etlerini tüketebilirler"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Adana Kasaplar Çarşısı'nda kemiksiz etin kilogramı 450 TL. Kasaplarımız, vatandaşlarımızın gözü önünde etlerini hazırlayıp satıyorlar. Adana bazında denetimlerimiz devam ediyor. Gönül rahatlığıyla vatandaşlarımız etlerini alıp tüketebilirler" dedi.

"Fahiş fiyatların önüne geçilmesi lazım"

Adana kebabının fahiş fiyata satıldığını öne süren Yağmur, "1 kilogram et ile 10 kişi doyabilirken vatandaşlar restoranlara gittiğinde bir kişilik Adana kebabı en az 350 liraya yiyor. Bu fahiş fiyatların önüne geçilmesi lazım. Ortalama fiyatlar zaten bellidir. Bir porsiyon Adana kebabın maliyeti 200 lira. Bu satılan fiyatlar akıl verici değil" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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