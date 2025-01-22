Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

76 kişinin hayatını kaybettiği facia göz göre göre gelmiş
Bolu'daki otel yangınında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama: Tek endişem, Kozinoğlu gibi suikasta uğramak

Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama! Çarpıcı suikast iddiası
Milli yas ilan edilmesiyle İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi

Fotoğraf bu sabah İstanbul'da çekildi

Adana'da Karpuz Fideleri Toprakla Buluştu

Adana'da Karpuz Fideleri Toprakla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da karpuz fideleri ekilirken, bu yıl tarlada kilogram fiyatının en az 10 lira olması bekleniyor. Hava koşullarına bağlı olarak Nisan ayının sonunda hasat edilmesi planlanan Adana karpuzu, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da fideler toprakla buluştu. Havaların sıcak gitmesi halinde Nisan ayının sonunda hasadı başlaması beklenen karpuzun kilogram fiyatının tarlada en az 10 lira olması bekleniyor.

Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4 buçuk milyon ton ile 2. sırada olan Türkiye'nin, karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Adana'da fideler, Karataş ilçesinde toprakla buluştu. Akdeniz ile Akyatan Lagünü arasında kalan kumluk alanda yetiştirilen Türkiye'nin erkenci karpuzları için işçiler sabahın erken saatlerinde tarlalara geldi.

Karpuzlar toprakla buluştu

İşçilerin bazıları toprağı düzeltirken, bazıları fide çukurlarına gübre yerleştirdiği toprağı, fide ekimine hazır hale getirdi. Binbir emekle fideler toprakla buluşurken soğuktan korumak için üstlerini naylonla kapattı.

Nisan'ın son haftası hasat bekleniyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde gitmesi halinde Mayıs ayının ikinci haftasında hasat edilerek pazarda ilk tescilli karpuz olarak satılacak. Kent genelinde karpuz bu sene 150 bin dönüm alanda ekilecek.

"Karpuz olmazsa olmaz ürünlerden"

Ekim sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, maliyetlerin arttığını anlatarak, "Tadı, rengi, kokusu ve aromasıyla bilinen, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca da 'coğrafi işaret belgesi' verilen Adana karpuzu bizim için olmazsa olmaz ürünlerden. Geçen sene Avrupa Futbol Şampiyonası nedeniyle çiftçimiz karpuzdan para kazandı ve bu sene ekim alanları arttı. Turfanda karpuz çıktığında İran'dan ülkemize karpuz girmemekte. Son 3 yıldır Adana karpuzu Avrupa, Rusya ve birçok ülkeye gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

"Çekirdeksiz karpuz üretimi de bölgemizde artıyor"

Hasat sırasında karpuzun kilogram fiyatının tarlada 10 lira olmasını beklediklerini anlatan Başkan Doğan, "Bu sene karpuzun bir dönüme maliyeti 25-30 bin lira arasında değişmekte. Fidenin tanesi 26-28 lira arasında değişmekte. Geçen sene 15-18 liraydı bu fideler. Maliyetler arttığı için hasatta kilogramın ortalama tarlada 10 lira olmasını bekliyoruz. Ayrıca çekirdeksiz karpuz üretimi de bölgemizde artıyor" dedi.

Öte yandan Başkan Doğan, karpuz fidelerinin kabak olarak ekildiğini söyledi.

"Fiyatı 10 lira bekliyoruz"

Kentte yaklaşık 300 dönümlük alanda karpuz eken çiftçi Veli Şahbaz ise havaların iyi gitmesi halinde ortalama dönüme 5-6 ton verim almayı beklediklerini, karpuz kilogram fiyatının en az 10 lira olmasını beklediklerini söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi
img

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
img

Beklenen görüşme bugün! DEM heyeti ikinci kez yola çıkıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM ile Öcalan arasındaki ikinci görüşme bugün

Beklenen görüşme bugün! DEM heyeti ikinci kez yola çıkıyor
Osimhen'den maç sonu sitem: Pası kime verebilirim diye bakıyorum

Şikayet ettiği tek bir konu var! Maç sonu çok sert konuştu
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
76 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.