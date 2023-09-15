Adana'da Karadeniz fındığı üretimi başladı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir kişi, Karadeniz'den getirdiği fidan ile fındık üretimine başladı.

Karadeniz'in 'yeşil altını' fındık, Adana'nın bin 600 rakımında bulunan Tufanbeyli ilçesinde yetiştirildi. 2019 yılında Trabzon'dan getirdiği fındık fidanlarını bahçesine diken vatandaş 4 yıl sonra fındık hasat etmeye başladı.

68 yaşındaki Selbi Yılmaz, "Tufanbeyli ilçesinde yaşıyoruz. Trabzon'dan gelirken bir tanıdığımız getirdi biz de bahçemize ektik. 4 yıl sonra fındık verdi. Fındıklarımız Trabzon'dakinden daha büyük oldu. 5 fidan diktik, 2 si kırıldı, 3'ü yetişti. Bu sene fındıklarımız bereketliydi. Yağış olduğu ve suladığımız için verim boldu. Fındık Tufanbeyli ilçemizde de yetişiyor daha güzel ve büyük oluyor. Fidelerinden hem ekiyoruz hem de komşularımıza veriyoruz, onlar da üretmeye yetiştirmeye başladı. Hasat dönemini bilmiyorduk internetten baktık öğrendik biz de hasat etmeye başladık fındıklarımızı topladık" dedi. - ADANA